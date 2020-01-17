В УФСИН РФ по Мордовии обсудили вопросы помилования

На базе исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии прошла рабочая встреча сотрудников управления и подведомственных учреждений с заведующим организационно-правовым отделом по вопросам помилования администрации главы Мордовии Александром Белокосовым.
Были обсуждены вопросы, касающиеся организации работы с ходатайствами осужденных о помиловании.
Кроме того, были подведены итоги совместной работы УФСИН РФ по Мордовии и комиссии по вопросам помилования по рассматриваемому направлению за 2019 год.
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Источник: 13.fsin.su