В Торбеевском районе столкнулись два автомобиля

В Торбеевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Указанное происшествие произошло днём 16 января на 10-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». Не смогли разъехаться два автомобиля.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина столкновения автомобилей в настоящее время устанавливается.

В ликвидации последствий рассматриваемого происшествия принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru