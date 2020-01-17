В Саранске осудили бывшего директора ООО ГУК «Юго-Западная»

В Саранске суд признал виновным в причинении имущественного ущерба бывшего директора ООО ГУК «Юго-Западная».

В ноябре 2016 года и в 2017 году преступник, используя свои полномочия, приказывал главному бухгалтеру подготавливать письма в ООО «СРЦ» об изменении порядка расчета населения с филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» и условий оформления платежных документов за услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, согласно которым ООО «СРЦ» должно было вместо реквизитов филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» указывать реквизиты ГУК «Юго-Западная».

В период с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года работники ООО «СРЦ» на основании указанных писем выставляли жильцам многоквартирных домов квитанции для оплаты ГВС и теплоснабжения за период с октября 2016 года по сентябрь 2017 года с указанием реквизитов ГУК «Юго-Западная».

В итоге денежные средства от населения за услуги, оказанные ПАО «Т Плюс» за упомянутый период, поступали на расчетный счет ГУК «Юго-Западная», а осужденный расходовал их преимущественно на личные цели.

При этом преступнику было достоверно известно о наличии у ГУК «Юго-Западная» задолженности перед ПАО «Т Плюс» за поставленные ГВС и теплоснабжение.

В общей сложности на расчетный счет ГУК «Юго-Западная» от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах в качестве оплаты услуг ПАО «Т Плюс» поступило более 199 млн рублей.

Осужденный не в полном объеме перечислил в филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» собранные денежные средства.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно, штрафа в размере 50 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на 2 года.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru