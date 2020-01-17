В УМВД РФ по Саранску подвели итоги работы за 2019 год

В УМВД России по Саранску подвели итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год.
В общей сложности на протяжении минувшего года в Саранске было зарегистрировано 4033 преступления, среди которых 692 тяжких, 1023 средней тяжести, более 2030 небольшой тяжести
Также в 2019 году в городе было выявлено 146 преступлений экономической направленности.
Кроме того, отмечается, что оперативная обстановка в Саранске остается стабильной.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Мордовии в 2019 году вырос уровень преступности.
Источник: 13.мвд.рф