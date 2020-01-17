Юношеские хоккейные команды из Саранска провели очередные игры в первенстве ПФО

Юношеские команды СШОР по хоккею провели игры в первенстве Приволжского федерального округа.

11 и 12 января юношеская команда СШОР по хоккею 2007 г.р. дома встречалась с «Союзом» из Кирова. Обе игры завершились победами саранских хоккеистов с одинаковым счетом 5:4.

Команда юношей 2005 г.р. 10-11 января на выезде играла с кировской «Олимпией». Данные матчи обернулись для саранских хоккеистов поражениями. Игры завершились со счетом 8:3 и 8:4.

12-13 января юношеская команда до 18 лет, выступающая в первенстве ЮХЛ, в Новочебоксарске провела игру с местным «Соколом». Саранские хоккеисты проиграли оба матча со счетом 1:4 и 2:8.

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Источник: mordovia-sport.ru