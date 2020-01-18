В Саранске в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб мужчина

В Саранске погиб водитель взорвавшегося транспортного средства.

Происшествие произошло 17 января, около 13:45. На улице Юртова взорвался газовый баллон в автомобиле марки «Нива». После этого транспортное средство воспламенилось.

В результате данного инцидента погиб водитель «Нивы» 1974 года рождения.

Рядом с местом происшествия никакие повреждения не были обнаружены.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru