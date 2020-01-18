В Саранске был задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в краже пива

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 31-летний местный житель, который подозревается в краже спиртного из магазина.

Утром 16 января сотрудники Росгвардии получили сообщение о происшествии, произошедшем в магазине, расположенном в юго-западной части города. Продавщица рассказала стражам порядка о том, что один из покупателей схватил со стеллажа несколько бутылок пива и скрылся.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан возле дома, расположенного по адресу – улица Гагарина. Похитителем спиртного оказался 31-летний житель Саранска. Стражи порядка изъяли у мужчины 7 бутылок пива.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia