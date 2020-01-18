В Инсаре горел автомобиль

В Инсаре произошло возгорание автомобиля.

Поздним вечером 17 января на пульт дежурного МЧС потупило оперативное сообщение о пожаре на улице Красноармейской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Было установлено, что огонь вспыхнул в багажном отсеке транспортного средства. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru