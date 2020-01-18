Жительница Саранска была ограблена интернет-мошенником

В Саранске местная жительница, являющаяся индивидуальным предпринимателем, была ограблена интернет-мошенником.

Ещё в октябре прошлого года жительница Саранска, которая занимается розничной торговлей специализированной одежды, на одном из сайтов оформила заказ на покупку тканей, внеся предоплату в размере 90,3 тыс. рублей. В оговоренный срок женщина не получила товар. Горожанка пыталась связаться с продавцом, но последний престал отвечать на её звонки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф