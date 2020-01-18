Житель Саранска подозревается в краже денег у своей подруги

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже денежных средств у своей приятельницы.

Недавно 28-летняя жительница Саранска распивала алкогольные напитки в компании своего приятеля. После завершения попойки девушка уснула. Проснувшись утром следующего дня, горожанка обнаружила пропажу денежных средств в размере 10 тыс. рублей. Собутыльник девушки также отсутствовал. Жительница Саранска обратилась в полицию.

По подозрению в краже денег стражи порядка задержали приятеля пострадавшей. Полицейские изъяли у мужчины часть похищенных денежных средств. Остальные деньги подозреваемый потратил на покупку спиртного. Мужчина не отрицает свою вину. Выяснилось, что ранее гражданин был судим за совершение аналогичного преступления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф