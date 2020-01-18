В Саранске загорелись два автомобиля

В Саранске произошло возгорание двух автомобилей.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 18 января. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Девятаева, загорелись два автомобиля.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортных средств в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники ГУ МЧС РФ призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть крайне осторожными во время обращения с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru