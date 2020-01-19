В Инсаре загорелась баня

В Инсаре пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 18 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Семашко. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №12 горит баня. Площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru