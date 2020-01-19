Полицейские разыскивают жителя Саранска, подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который подозревается в мошенничестве.

Сократов Александр Сергеевич 1987 года рождения, который является жителем Саранска, подозревается в совершении мошенничества. Чтобы избежать ответственности, мужчина скрывается от правоохранителей.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф