В Рузаевке горела квартира

В Рузаевке произошло возгорание квартиры.

Происшествие произошло вечером 18 января. В одной из квартир жилого дома №68, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, загорелась внутренняя отделка. Площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru