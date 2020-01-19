Бездомные собаки нуждаются в помощи жителей Мордовии

Волонтеры обращаются к жителям Мордовии с просьбой перечислить деньги для бездомных собак.

Указанные денежные средства необходимы для покупки корма для собак, которые содержатся в вольере, расположенном в селе Владимировка. Ранее волонтеры совершали покупки, необходимые для полноценного содержания животных, за свой счет, но в настоящее время у них нет достаточного количества денег.

В упомянутом вольере содержатся более 20 собак. У многих животных имеются проблемы со здоровьем, по причине чего для них нормальное питание является крайне важным.

В общей сложности нужно собрать 10 тыс. рублей. Перечислить деньги можно на следующую банковскую карту: 4817 7601 2097 9913. Получателем является Татьяна Хомякова.

По информации «Известий Мордовии».

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