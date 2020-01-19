Глава Зубово-Полянского района покинул свой пост

Глава Зубово-Полянского района ушел в отставку.

Сообщение о том, что Сергей Сурдин покинул пост главы указанного района, в настоящее время весьма активно обсуждается в социальных сетях. Рассматриваемая информация была подтверждена несколькими источниками.

Известно, что временно исполнять обязанности главы районной администрации будет бывший прокурор Зубово-Полянского района Владислав Поршин.

По какой причине Сергей Сурдин принял решение об уходе в отставку, не сообщается.

По информации «Известий Мордовии».

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