В Мордовии реализуется проект «Дети. Дорога.Жизнь»

В Мордовии осуществляется реализация проекта под названием «Дети. Дорога. Жизнь».

Президент АНО «Центр поддержки и защиты детства» Ольга Веретенникова говорит о том, что реализация указанного проекта предусматривает внедрение комплекса мер, целью которых является снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Рассматриваемая инициатива охватит не только Саранск, но и несколько районов Мордовии, среди которых Чамзинский, Инсарский, Ковылкинский, Краснослободский, Лямбирский и Зубово-Полянский.

По информации «Известий Мордовии».

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