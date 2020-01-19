Стражи порядка напоминают жителям Мордовии о действиях в случае обнаружения чужой банковской карты

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Мордовии об алгоритме действий в случае обнаружения чужой банковской карты.

Стражи порядка обращают внимание на то, что действующее законодательство обязывает гражданина, которым была найдена чужая банковская карта, сообщить о находке законному собственнику или же уведомить об этом полицейских. Кроме того, сдать найденную карту можно в орган местного самоуправления или в банк.

Те, кто распоряжается чужой банковской картой в личных целях, подвергаются наказанию.

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Источник: 13.мвд.рф