В Саранске 26 января пройдет ярмарка валенок

В Саранске в скором времени пройдет последняя в текущем зоне выставка-ярмарка под названием «Валенки мордовские».

Указанное мероприятие пройдет 26 января. Дворец культуры, расположенный по адресу – улица Титова, станет местом проведения выставки-ярмарка. Мероприятие будет проходить в период с 10:00 до 15:00. Горожане получат возможность приобрести валенки, варежки, перчатки, носки и другие изделия из натуральной шерсти.

Организаторы приглашают мастеров из Мордовии принять участие в рассматриваемом мероприятии. Чтобы получить информацию по вопросам участия, нужно обращаться в Управление потребительского рынка и предпринимательства администрации Саранска. Получить необходимые сведения можно по следующему телефону: 8 8(342) 24-15-40

По информации «Известий Мордовии».

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