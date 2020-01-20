В Саранске в результате пожара пострадала женщина

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадала женщина.

В ночь на 20 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Зеленой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит дачный дом.

В результате данного пожара пострадала женщина. Гражданка была доставлена в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у женщины ожоги 15% тела.

Причина возгорания дачного дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru