В Краснослободском районе водитель иномарки сбил насмерть пешехода

В Краснослободском районе пешеход погиб под колёсами иномарки.

ДТП произошло вечером 17 января на 84-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», совершил наезд на 42-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались смертельными. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm