В Мордовии уменьшилось количество отравлений алкоголем

В Мордовии уменьшилось количество случаев алкогольного отравления.

В общей сложности на протяжении минувшего года в республике было зафиксировано 97 случаев острого отравления алкоголем. Представители Роспотребнадзора говорят о том, что в течение трех последних лет число подобных отравлений в регионе снизилось на 18%.

76,3% отравлений, имевших место в прошлом году, связаны с употреблением этилового спирта, 11,3% отравлений были вызваны употреблением метилового спирта, 12,4% отравлений являются результатом употребления суррогата алкоголя.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru