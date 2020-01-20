Полицейские опровергли информацию о привлечении подростков к распространению наркотиков в Мордовии

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии опровергли опубликованную в социальных сетях информацию о вовлечении несовершеннолетних граждан в деятельность, связанную с распространением наркотиков.

Недавно в социальных сетях были опубликованы сообщения, содержащие информацию о том, что якобы некие преступники в Мордовии предлагают подросткам распространять наркотики за денежное вознаграждение. Стражи порядка предупреждают, что данные публикации содержат сведения, которые не соответствуют действительности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что житель Саранска подозревается в краже денег у своей подруги.

Источник: 13.мвд.рф