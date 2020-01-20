В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег из магазина

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже денежных средств из магазина.

Вечером 13 января неизвестный гражданин, находясь в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Т. Бибиной, похитил денежные средства в сумме 5 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в болоньевую куртку синего цвета, спортивные штаны черного цвета и ботинки того же цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонам: (83432) 29-77-60, 29-77-88 или 02.

Также читайте о том, что полицейские разыскивают жителя Саранска, подозреваемого в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф