В Саранске был задержан 24-летний парень, подозреваемый в краже игровых дисков из магазина

В Саранске стражи порядка задержали 24-летнего парня, который подозревается в краже игровых дисков из магазина.

5 января в отдел полиции №3 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение о том, что из гипермаркета, расположенного по адресу – улица Б. Хмельницкого, были похищены два игровых диска.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего жителя Саранска. Молодой человек заявил, что планировал оставить украденные игровые диски в личное пользование. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф