В Саранске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 39-летний мужчина попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 17 января на территории Ленинского района города. 27-летний водитель автомобиля марки «Хонда», двигаясь по улице Полежаева, проявил невнимательность, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на 39-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пешеход был осмотрен медиками на месте происшествия.

В отношении водителя иномарки был составлен административный материал.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе водитель иномарки сбил насмерть пешехода.

Источник: гибдд.рф