В Краснослободском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Краснослободском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшими.

Инцидент произошел ранним утром 19 января на 74-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси» в состоянии алкогольного опьянения, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хендай», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП были травмированы 46-летний водитель «Хендай» и его 41-летняя попутчица, а также два пассажира «Мицубиси» 18- и 24-летнего возраста.

Читайте также о том, что в Краснослободском районе водитель иномарки сбил насмерть пешехода.

Источник: гибдд.рф