В Кадошкинском районе грузовик сбил мужчину

В Кадошкинском районе 38-летний водитель грузового автомобиля отправил 58-летнего пешехода на больничную койку.

Вечером 19 января на 43-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево, 38-летний гражданин, управлявший грузовым автомобилем марки Isuzu, совершил наезд на 58-летнего пешехода, который шел по проезжей части.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф