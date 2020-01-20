В Ковылкинском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Ковылкинском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

ДТП произошло ранним утром 19 января на территории села Троицк. По предварительной информации, 24-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211340, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

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Источник: гибдд.рф