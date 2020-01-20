В селе Старое Шайгово горел мусор

В селе Старое Шайгово пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 19 января. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелся мусор. Площадь распространения пламени составляла 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске в результате пожара пострадала женщина.

Источник: 13.mchs.gov.ru