В Рузаевке был задержан пьяный водитель легковушки

В Рузаевке сотрудниками Росгвардии и представителями Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

В ночь на 18 января группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила мужчину, который вышел из кафе и направился к легковому автомобилю марки «Лада-Приора», пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Информация о данном автомобилисте была передана сотрудникам ДПС. Нарушитель начал движение. Совместно с прибывшим экипажем ГИБДД сотрудники Росгвардии остановили легковушку.

За рулем транспортного средства находился 26-летний житель Рузаевки. В отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении.

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Источник: гибдд.рф