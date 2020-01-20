В Зубово-Полянском районе легковушка сбила мужчину

В Зубово-Полянском районе 45-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 19 января на 37-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Потьма и Барашево. 36-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21150, совершила наезд на 45-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф