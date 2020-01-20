В Саранске горела заброшенная постройка

В Саранске произошло возгорание заброшенной постройки.
Вечером 19 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Пушкино. На улице Пушкина загорелась заброшенная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru