На одной из улиц Саранска два гражданина Туркменистана избили и ограбили мужчину

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Туркменистана, которые избили и ограбили мужчину.

Ранним утром 18 января в дежурную часть полиции поступил звонок от 33-летнего жителя Саранска, который сообщил о том, что на улице Невского два неизвестных гражданина избили его и похитили принадлежащий ему мобильный телефон.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали двух граждан Туркменистана 1995 и 1996 годов рождения. Выяснилось, что в ночь на 18 января парни распивали алкогольные напитки. После того, как спиртное закончилось, молодые люди вышли на улицу, где заметили 33-летнего жителя Саранска. Парни, воспользовавшись тем, что больше на улице никого не было, напали на мужчину. Молодые люди избили пострадавшего, а затем отобрали у него борсетку, в которой, спустя некоторое время, обнаружили мобильный телефон. Гаджетом подозреваемые не смогли воспользоваться, поскольку была включена блокировка. В итоге парни разбили мобильный телефон, планируя в дальнейшем продать его комплектующие.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении граждан Туркменистана.

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Источник: 13.мвд.рф