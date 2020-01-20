В Мордовии осужденные женщины представили театрализованное представление «Ирония избы»

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии осужденные женщины представили театрализованное представление «Ирония избы» по мотивам фильма «Ирония судьбы или с лёгким паром».

Основой сюжета стала история из упомянутого фильма, но персонажами стали сказочные герои, а действие было перенесено в так называемое сказочное пространство, где действуют свои законы и правила.

Костюмы, реквизиты и декорации были созданы участниками представления.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su