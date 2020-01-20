Представители общественности посетили одну из колоний Мордовии

Представители общественной наблюдательной комиссии Мордовии Степан Гордеев и Михаил Куликов посетили исправительную колонию №6 УФСИН РФ по Мордовии.

Представители общественности совершили обход исправительного учреждения, побывали в режимных корпусах для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы. Кроме того, был осуществлен прием осужденных по личным вопросам.

В ходе визита члены комиссии интересовалась у осужденных условиями содержания, медицинским обслуживанием, питанием, а также отвечали на задаваемые вопросы.

Общественники позитивно оценили условия содержания осужденных, а также возможность осужденных участвовать в производственной деятельности колонии.

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Источник: 13.fsin.su