В Саранске пьяный парень выпал с балкона

В Саранске 26-летний молодой человек выпал с балкона.

Инцидент произошел несколько дней назад в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу – проспект 60 лет Октября. В ночное время суток 26-летний молодой человек на съемной квартире распивал алкогольные напитки в компании своих знакомых. В определенный момент парень вышел покурить на балкон. Будучи сильно пьяным, молодой человек опрокинулся через балконное ограждение и упал вниз со второго этажа.

Парень отделался легкими телесными повреждениями. Госпитализация ему не понадобилась.

По информации «Известий Мордовии».

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