В Мордовии выработали рекордный объем сахарного песка

В Мордовии был выработан рекордный объем сахарного песка.

На Ромодановском сахарном заводе, где в настоящее время завершается сезон переработки сахарной свеклы, было произведено 145 тыс. тонн сахарного песка. Данный показатель на 63 тыс. тонн больше тех объемов, которые имели место годом ранее.

Рост производства сахарного песка является результатом того, что в 2019 году с полей Мордовии было собрано больше сахарной свеклы, нежели годом ранее.

По информации «Известий Мордовии».

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