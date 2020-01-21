В Саранске в результате пожара погибли три человека

В Саранске произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Днём 20 января на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Косарева. Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажного жилого дома №29, расположенного по указанному адресу.

В полыхающей квартире пожарные обнаружили трупы двух мужчин и женщины.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru