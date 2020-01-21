В Рузаевке пойдет под суд мужчина, до смерти избивший своего знакомого

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении мужчины, который до смерти избил своего знакомого.

В октябре прошлого года 35-летний гражданин, находясь в доме жительницы Рузаевки, распивал алкогольные напитки в компании нескольких знакомых. В ходе попойки между указанным мужчиной и одним из участников застолья 28-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 35-летний гражданин жестоко избил своего оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

Материалы уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф