Житель Инсарского района до смерти избил знакомого

В Инсарском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Несколько дней назад 59-летний житель села Мордовская Паевка Инсарского района, находясь в своем доме, распивал алкогольные напитки в компании нескольких знакомых. В ходе попойки между владельцем жилья и одним из гостей 42-летнего возраста вспыхнула ссора. После завершения словесной перепалки младший участник конфликта ушел домой. Спустя некоторое время, данный гражданин вернулся обратно и избил хозяина дома. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

42-летний гражданин в кратчайшие сроки был задержан и привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф