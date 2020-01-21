В Ельниковском районе пожар уничтожил жилой дом

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.
Происшествие произошло 20 января на территории села Алексеевка. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №25. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить расположенные поблизости надворные постройки. Площадь распространения пламени составила 120 квадратных метров.
Пламя полностью уничтожило жилой дом и расположенный поблизости сарай.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске в результате пожара погибли три человека.
Источник: 13.mchs.gov.ru