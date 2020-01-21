В Ельниковском районе пожар уничтожил жилой дом

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Происшествие произошло 20 января на территории села Алексеевка. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №25. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить расположенные поблизости надворные постройки. Площадь распространения пламени составила 120 квадратных метров.

Пламя полностью уничтожило жилой дом и расположенный поблизости сарай.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru