В Саранске изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Недавно в отдел полиции №1 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение от кассира регионального управления инкассации о том, что во время пересчета выручки, доставленной из одного из магазинов Саранска, была обнаружена и изъята поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф