Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 45-летнего жителя Саранска

В Саранске 45-летний местный житель был ограблен неизвестным мошенником.

Осенью минувшего года 45-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие злоумышленники пытаются похитить денежные средства с банковского счета горожанина. Затем незнакомец предложил мужчине перечислить деньги на безопасный счет. Житель Саранска, доверившись якобы работнику банка, перевел 57,7 тыс. рублей. Спустя некоторое время мужчина понял, что он стал жертвой мошеннического обмана.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф