В Мордовии сотрудники правоохранительных органов принимают участие в родительских собраниях

В Мордовии полицейские принимают участие в родительских собраниях.

В настоящее время сотрудники УНК, инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с представителями региональных министерств образования и здравоохранения проводят родительские собрания под названием «Стиль жизни – безопасность и здоровье! Профилактика злоупотребления никотиносодержащей продукции».

Мероприятия проходят в формате диалога, благодаря чему имеется возможность обсудить актуальные вопросы воспитания детей и подростков, а также повысить уровень информированности о негативных тенденциях, имеющих место в среде школьников.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф