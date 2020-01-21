В прокуратуре Чамзинского района прошло межведомственное совещание

Прокурором Чамзинского района Николаем Письмаркиным было проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере труда и занятости.

В указанном мероприятии приняли участие представители территориальных подразделений ФСБ, МВД, СК, ФССП и ФНС, профсоюзных организаций, а также иных заинтересованных ведомств и контролирующих органов.

В ходе заседания были подведены итоги деятельности в упомянутом направлении в прошлом году, были рассмотрены вопросы соблюдения работодателями трудового законодательства, а также организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов с органами прокуратуры.

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Источник: prokrm.ru