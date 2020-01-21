Житель Ардатовского района, страдающий наркозависимостью, был лишен водительского удостоверения

В Ардатовском районе был лишен водительского удостоверения мужчина, который употребляет наркотики.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что с марта прошлого года упомянутый гражданин состоял на учете у врача-нарколога из-за имеющейся у него наркотической зависимости. В 2014 году данный мужчина получил водительское удостоверение.

Прокурором Ардатовского района в суд было направлено исковое заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортными средствами. Суд удовлетворил требования прокурора.

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Источник: prokrm.ru