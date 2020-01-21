Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии стали победителями хоккейного турнира

Представители УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в хоккейном турнире на призы начальника регионального управления ФСИН.
В указанных соревнованиях также приняли участие хоккейные команды Краснослободска и Атюрьева.
Победителями состязаний стали представители УФСИН РФ по Мордовии.
На торжественной церемонии закрытия соревнований заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Александр Крамаренко вручил победителям награды.
Проведение спортивных мероприятий способствует укреплению здоровья и сплочению коллектива.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что юношеские хоккейные команды из Саранска провели очередные игры в первенстве ПФО.
Источник: 13.fsin.su