Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии стали победителями хоккейного турнира

Представители УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в хоккейном турнире на призы начальника регионального управления ФСИН.

В указанных соревнованиях также приняли участие хоккейные команды Краснослободска и Атюрьева.

Победителями состязаний стали представители УФСИН РФ по Мордовии.

На торжественной церемонии закрытия соревнований заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Александр Крамаренко вручил победителям награды.

Проведение спортивных мероприятий способствует укреплению здоровья и сплочению коллектива.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su