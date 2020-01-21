В центре Саранска 24 января будет запрещена стоянка транспортных средств

24 января в центральной части Саранска будет исключена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 23 января до 16:00 24 января стоянка транспортных средств будет запрещена на парковке, расположенной в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

Рассматриваемое ограничение вводится в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня образования Мордовской автономии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru