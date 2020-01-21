Административная комиссия Пролетарского района Саранска подвела итоги работы за 2019 год

Административная комиссия Пролетарского района Саранска подвела итоги работы за прошлый год.

На протяжении прошлого года членами указанной комиссии было составлено 190 протоколов по факту нарушения спокойствия граждан. Также было составлено 16 протоколов по причине нарушений в сфере торговли и 121 протокол по причине нарушений правил благоустройства.

К административной ответственности в минувшем году были привлечены 295 граждан и 6 должностных лиц.

Общая сумма наложенных штрафов за прошлый год составила 225,3 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru